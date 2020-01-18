دفاع سريلانكا ترفع الحظر المفروض على تحليق الطائرات المسيرة

وأعلنت وزارة الدفاع في سريلانكا عن "رفع الحظر المفروض على تحليق الطائرات المسيرة، منذ الهجمات الدموية التي أودت بحياة 263 شخصا خلال عيد الفصح قبل عام"، مشيرةً الى ان "الحظر سيظل ساريا فوق بعض المناطق الحساسة، ويتعين على جميع مشغلي الدرونات الحصول أولا على ترخيص خاص".
ويأتي رفع الحظر على خلفية الطلب المتزايد على الطائرات المسيرة من قبل المؤسسات الإعلامية والسياح الأجانب والمصورين ومنظمي حفلات الزفاف وشركات الإعلانات في البلاد.
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