بن زايد يلتقي ميركل في برلين ويبحثا الأزمة الليبية

التقى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، حيث جرى البحث بـ"سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا، وان يحقق "مؤتمر برلين" تطلعات الشعب الليبي".
ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر و رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
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