بن زايد يلتقي ميركل في برلين ويبحثا الأزمة الليبية

التقى ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد، المستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​ في برلين، حيث جرى البحث بـ"سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتعزيز الاستقرار في منطقة ​الشرق الأوسط​ ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا، وان يحقق "​مؤتمر برلين​" تطلعات الشعب الليبي".

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا و​تركيا​، بالإضافة إلى قائد ​الجيش الوطني​ الليبي المشير ​خليفة حفتر​ و رئيس حكومة الوفاق الليبية ​فايز السراج​.