الأمطار الغزيرة تهطل على أستراليا بعد أشهر من الحرائق

أعلنت السلطات الأسترالية عن عواصف رعدية تضرب البلاد، وفيضانات أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا، في وقت لا زالت فيه البلاد تكافح قرابة 100 حريق غابات، وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية أن تهطل الأمطار على المناطق التي تجتاحها النيران.
تجدر الإشارة إلى أن أستراليا تعاني منذ أشهر من الحرائق غي الغابات مما أفقَد البلاد مساحات خضراء شاسعة وفقدان ثروة حيوانية كبيرة في ظل العجز عن السيطرة على الحرائق.
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