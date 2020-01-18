الأمطار الغزيرة تهطل على أستراليا بعد أشهر من الحرائق

أعلنت السلطات الأسترالية عن عواصف رعدية تضرب البلاد، و​فيضانات​ أجزاء من الساحل الشرقي في ​أستراليا​، في وقت لا زالت فيه البلاد تكافح قرابة 100 حريق غابات، وتتوقع ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن تهطل ​الأمطار​ على المناطق التي تجتاحها النيران.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا تعاني منذ أشهر من ​الحرائق​ غي الغابات مما أفقَد البلاد مساحات خضراء شاسعة وفقدان ثروة حيوانية كبيرة في ظل ​العجز​ عن السيطرة على الحرائق.