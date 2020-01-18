روحاني: العلاقات الثنائیة بين ايران وباکستان أفضل من أي وقت مضی

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، خلال لقائه أهالی ریف کلانی المتضرر بالسیول عند الحدود الباكستانية، ان "العلاقات الثنائیة بين بلاده وباکستان طیبة للغایة، وأفضل من أي وقت مضی، ویجب أن تبقی هذه الحدود حدود الصداقة والتودد والتجارة"، مشدداً على "ضرورة تنشیط الأسواق الحدودیة".

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