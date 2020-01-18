صاروخ باليستي حوثي يستهدف معسكر للجيش اليمني في مأرب

أفادت معلومات صحفية، أن قوات أنصار الله التابعة لعبد الملك الحوثي قامت بإطلاق صاروخ باليستي نحو معسكرالاستقبال بمنطقة الميل شمال غربي مدينة مأرب، وسط حديث مؤكد عن إصابات.
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