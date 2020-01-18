صاروخ باليستي حوثي يستهدف معسكر للجيش اليمني في مأرب

أفادت معلومات ​صحفية​، أن قوات أنصار الله التابعة ل​عبد الملك الحوثي​ قامت بإطلاق ​صاروخ باليستي​ نحو معسكرالاستقبال بمنطقة الميل شمال غربي مدينة مأرب، وسط حديث مؤكد عن إصابات.

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