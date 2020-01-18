الخارجية التونسية: لن نشارك في المؤتمر الليبي ونتمسك بالشرعية الدولية

أعلنت ​وزارة الخارجية​ التونسية أنها لن تشارك في المؤتمر الليبي في ​برلين​، مشيرةً إلى أن عدم حضورها المؤتمر لم يغيّر من ثوابت موقفها المبدئي تجاه ​الأزمة​ الليبية المتمسك بالشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه "يتعذر علينا المشاركة لورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم المشاركة في المسار التحضيري للمؤتمر، وأن تونس لن تغيرمن ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية المتمسك بالشرعية الدولية"، لافتاً إلى أن تونس متمسكة " بالوقوف على المسافة نفسها من الفرقاء الليبيين وإيجاد حلّ سياسي نابع من ارادتهم الحرة".

وأوضح البيان أن "زعزعة الأوضاع في ​ليبيا​ تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس"، مؤكداً أن تونس "ترفض التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي".