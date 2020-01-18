خارجية سوريا: مستمرون بمكافحة الإرهاب وإنقاذ السوريين من المجموعات الإرهابية

أكدت ​وزارة الخارجية السورية​، في بين لها، "استمرارها في ممارسة واجبها الدستوري والقانوني في ​مكافحة الإرهاب​، وإنقاذ السوريين من ويلات وممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة، وذلك بعد أكثر من أسبوع منذ تطبيق وقف ​إطلاق النار​ بمنطقة خفض التصعيد ب​محافظة إدلب​". إضغط للمزيد

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