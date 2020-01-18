السيسي: أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته خلال افتتاح قاعدة "برنيس"

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "الاعتزاز والفخر" بأداء قوات بلاده المسلحة، خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، مؤكدا أنه "عكس القدرات الاحترافية العالية" للجيش المصري.
وأشار السيسي في رسالة وجهها لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة، إلى أنه يتوجه "لقادة و أفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا ومعنويا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة".
وأشار السيسي بـ"الأداء الراقي" من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر 2020" بأحدث الأسلحة والمعدات، "وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا".
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