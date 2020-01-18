المنار: مساعي توسعة الحكومة لم تحظ بموافقة دياب وجهود لتشكيلها قبل الاسبوع المقبل

أفادت قناة المنار عن حصول تقدم بالملف الحكومي ليل أمس الجمعة ساهم بحل إحدى العقد، مشيرة الى أن مساعي توسيع الحكومة الى 20 او 24 وزيرا لم تحظ بموافقة الرئيس المكلف حسان دياب، الذي يسعى لتعديلات وزارية ضمن حكومة ال 18 وزيرا لحل العقد المتبقية.
واضافت: "الجهود لن تتوقف لتيسير ولادة الحكومة قبل الاسبوع المقبل لان الوضع لم يعد يحتمل".
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