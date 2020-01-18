المنار: مساعي توسعة الحكومة لم تحظ بموافقة دياب وجهود لتشكيلها قبل الاسبوع المقبل

أفادت ​قناة المنار​ عن حصول تقدم بالملف الحكومي ليل أمس الجمعة ساهم بحل إحدى العقد، مشيرة الى أن مساعي توسيع ​الحكومة​ الى 20 او 24 وزيرا لم تحظ بموافقة الرئيس المكلف ​حسان دياب​، الذي يسعى لتعديلات وزارية ضمن حكومة ال 18 وزيرا لحل العقد المتبقية.

واضافت: "الجهود لن تتوقف لتيسير ولادة الحكومة قبل الاسبوع المقبل لان الوضع لم يعد يحتمل".