الصليب الأحمر: فرق الدعم توجهت لبيروت لإسعاف المصابين ونقل الجرحى للمستشفيات

أعلن "​الصليب الاحمر​"، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "توجه 13 فريق دعم إلى ​وسط بيروت​، حيث تعمل على إسعاف المصابين و نقل الجرحى إلى ​المستشفيات​". إضغط للمزيد

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