الساحلي: المسؤولون منقسمون بين فئة غير آبهة تتدلع وفئة مؤججة وفئة هاربة

لفت النائب السابق ​نوار الساحلي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "حمى الله ​لبنان​ وشعبه، من عين عاصفة قادمة، والمسؤولون منقسمون بين فئة غير آبهة تتدلع، وفئة مؤججة وفئة هاربة".

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