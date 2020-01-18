عون للأجهزة الامنية: للحفاظ على امن المتظاهرين السلميين واعادة الهدوء لبيروت

اتصل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بكل من وزير الدفاع الياس بو صعب ووزيرة الداخلية ريا الحسن وقائد ​الجيش​ العماد جوزيف عون والمدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ اللواء عماد عثمان ودعاهم للحفاظ على امن ​المتظاهرين​ السلميين والأملاك العامة والخاصة واعادة الهدوء الى ​وسط بيروت​. إضغط للمزيد

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