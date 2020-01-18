الحريري: لن يحترق حلم رفيق الحريري بنيران الخارجين على القانون

أعلن رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ أن "مشهد المواجهات و​الحرائق​ وأعمال التخريب في وسط ​بيروت​ مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب".

وأشار الحريري في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

وأكد الحريري أنه "لن يحترق حلم ​رفيق الحريري​ بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات". مشيراً إلى أنه "لن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين".