علمت "​الخليج 365​" أنه تم ​إلقاء قنبلة​ ​مولوتوف​ على ​بنك البحر المتوسط​ ب​الصيفي​، ما أدى لاشتعال النيران في المبنى. وفي نفس السياق يناشد أهالي المبنى ​الدفاع المدني​ إطفاء الحريق الذي يشكل خطرا على منازلهم. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال بنك البحر المتوسط بالصيفي واهالي المبنى يناشدون الدفاع المدني إطفاء الحريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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