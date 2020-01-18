قوى الأمن: بعد الإنذارات ستتم ملاحقة وتوقيف الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ انه "بعد الإنذارات التي أطلقناها عبر وسائل الإعلام لمغادرة ​المتظاهرين​ السلميين، ستتم ملاحقة وتوقيف الأشخاص الذين يقومون بأعمال شغب، وإحالتهم الى ​القضاء​". إضغط للمزيد

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