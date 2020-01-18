المتظاهرون يرمون الحجارة على سيارة تابعة للقوى الامنية في بيروت

عمد بعض ​المتظاهرين​ على تكسير ​سيارة​ تابعة للقوى الامنية كانت مركونة على جانب الطريق في ​بيروت​، عبر رمي الحجارة على زجاجها ما ادى الى تحطيمه". هذا وتشهد بيروت مواجهات عنيفة بين بعض الافراد الذين يحاولون الدخول الى "باحة ​مجلس النواب​ في ​ساحة النجمة​ و​القوى الامنية​ التي تمنعهم من ذلك".

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