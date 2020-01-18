شرطة مجلس النواب: الحديث عن حرقنا للخيم في بيروت عار من الصحة

نفت قيادة شرطة ​مجلس النواب​، ما ذكرته بعض ​وسائل الاعلام​ عن "قيام عناصر شرطة مجلس النواب باستهداف خيم المعتصمين في ساحتي ​رياض الصلح​ و الشهداء".

وأشارت قيادة شرطة المجلس في بيان لها، إلى أن "ما في اوردته وتورده بعض وسائل الاعلام عن قيام عناصر من شرطة مجلس النواب باستهداف خيم المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح هو عار من ​الصحة​ جملة وتفصيلا ويندرج في اطار التضليل والتحريض على شرطة مجلس النواب".

وأكد البيان أن دور شرطة المجلس ينحصر منذ بداية الازمة "في حماية مقر ​المجلس النيابي​ فيما تتولى مهمة حماية محيط المجلس وحدات من ​قوى الامن الداخلي​ و​الجيش اللبناني​".