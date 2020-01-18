ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين المتظاهرين والقوى الامنية في بيروت

ارتفعت وتيرة الاشتباكات بين ​المتظاهرين​ و​القوى الامنية​ التي تعمل على تفريق ​المحتجين​ الذين يحاولون اقتحام باحة مجلس النواب في ساحة النجمة، ويعمل المتظاهرون على رمي الحجارة و​المفرقعات النارية​ بشكل كبير على القوى الامنية وتكسير واجهة ​المصارف​ في ​الصيفي​، في حين عملت القوى الامنية على القاء القنابل الدخانية والمسيلة للدموع، حيث سقطت بعض القنابل بمحيط مسجد الامين، في حين افادت معلومات ​صحفية​ عن اشتعال النيران في ​سيارة​ تابعة ل​قوات الأمن​ الداخلي.

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