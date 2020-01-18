حريق كبير قرب كنيسة مار جرجس المارونية وأجراس الكنائس تُقرع في بيروت

افادت معلومات صحافية عن وقوع حريق كبير قرب ​كنيسة مار جرجس​ المارونية، مشيرة الى أن أجراس الكنائس تُقرَع في ​بيروت​. كذلك اشارت معلومات الى وقوع حريق في مرآب ​جريدة النهار​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.