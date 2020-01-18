أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بأن من قام بإحراق خيم في وسط بيروت "ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام".
وأشارت المديرية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، بوجود العديد من الإصابات في صفوف عناصر قوى الأمن الداخلي ، بعضهم عولج ميدانيا والبعض الآخر نقل الى المستشفيات .
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن الداخلي تنفي مشاركة عناصرها بإحراق خيم وسط بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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