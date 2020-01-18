قوى الأمن الداخلي تنفي مشاركة عناصرها بإحراق خيم وسط بيروت

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، بأن من قام بإحراق خيم في وسط بيروت "ليس من عناصر قوى الأمن الداخلي كما جرى التداول على بعض وسائل الإعلام".

وأشارت المديرية في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، بوجود العديد من الإصابات في صفوف عناصر قوى الأمن الداخلي ، بعضهم عولج ميدانيا والبعض الآخر نقل الى ​المستشفيات​ .