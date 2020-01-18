ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين القوى الامنية وبعض المعتدين في بيروت

ارتفعت وتيرة الاشتباكات في وسط بيروت بين المتظاهرين الذين يحاولون اقتحام باحات المجلس النيابي بساحة النجمة، والقوى الامنية التي تحاول منعهم من التقدم، حيث عمد المتظاهرون على اطلاق المفرقعات النارية باتجاه القوات الامنية، فضلاً عن اقتلاع الاشجار واللوحات الاعلانية ورميها على عناصر مكافحة الشغب، مع تسجيل تكسير واحراق خيم الحراك بساحة العازارية.
بدورها عمدت عناصر مكافحة الشغب على "اطلاق خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتدين".
هذا وكان قد اعلن الصليب الاحمر اللبناني عن "ارساله فرق اضافية الى باحة الاشتباك لمساعدة الجرحى، وعن نقله ما 75 حالة الى المستشفيات".
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