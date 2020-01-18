ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين القوى الامنية وبعض المعتدين في بيروت

ارتفعت وتيرة الاشتباكات في ​وسط بيروت​ بين ​المتظاهرين​ الذين يحاولون اقتحام باحات ​المجلس النيابي​ بساحة النجمة، والقوى الامنية التي تحاول منعهم من التقدم، حيث عمد المتظاهرون على اطلاق ​المفرقعات النارية​ باتجاه القوات الامنية، فضلاً عن اقتلاع الاشجار و​اللوحات الاعلانية​ ورميها على عناصر ​مكافحة الشغب​، مع تسجيل تكسير واحراق خيم الحراك بساحة العازارية.

بدورها عمدت عناصر مكافحة الشغب على "اطلاق خراطيم ​المياه​ والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتدين".

هذا وكان قد اعلن ​الصليب الاحمر اللبناني​ عن "ارساله فرق اضافية الى باحة الاشتباك لمساعدة الجرحى، وعن نقله ما 75 حالة الى ​المستشفيات​".

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