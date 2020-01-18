افاد مراسل ​النشرة​ في النبطية عن "اعتداء بعض المجموعات من ​المحتجين​ امام ​سراي النبطية​، على ​القوى الامنية​ على خلفية منعهم باقفال الطريق الرئيسي في النبطية بمحاذاة السراي". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: محتجون بالنبطية يعتدون على قوى الامن بعد منعهم من قطع الطريق الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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