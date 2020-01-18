ترامب يحذف "الأكل الصحي" من المدارس ويستبدله بوجباته المفضلة

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ووفقا لصحيفة "غارديان" ستتيح وزارة الزراعة الأميركية، حرية أكبر للمدارس لاختيار نوع الطعام الذي يوفروه للطلاب، "لأنهم يعرفون طلابهم بشكل أفضل"، وفقا لبيان صدر الجمعة.
ولن تقيد وكالة خدمات الغذاء والتغذية المدارس الأميركية بالكميات المفروضة من الخضراوات والفواكه وفقا لخطة ميشيل أوباما، وستتيح لهم عوضا عن ذلك توفير البيتزا وشطائر البرغر والبطاطس المقلية، وفقا للصحيفة، علما أنها الوجبات التي يفضلها ترامب.
ولفتت بعض وسائل الإعلام الأميركية النظر إلى أن قرار ترامب ببدء إجراءات تغيير النظام الغذائي المدرسي الذي وضعته ميشيل أوباما، جاء في يوم عيد ميلادها.
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يذكر أن الوكالة مسؤولة عن إدارة البرامج الغذائية التي تغذي ما يقرب من 30 مليون طالب، في 99 ألف مدرسة أميركية.
ولطالما سعت بعض القطاعات الغذائية الضخمة، مثل قطاع زراعة البطاطس، إلى تغيير المعايير الموضوعة في ظل إدارة أوباما، التي فرضت مزيدا من أطعمة الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات في الوجبات المدرسية، لكونها مأكولات صحية.
وقال كولين شوارتز نائب مدير الشؤون التشريعية لمركز العلوم في المصلحة العامة، لصحيفة "واشنطن بوست"، إن القواعد الأخيرة المقترحة، إذا تم تطبيقها، "ستخلق ثغرة كبيرة في المبادئ التوجيهية للتغذية المدرسية، مما يمهد الطريق أمام الأطفال لاختيار البيتزا والبرغر والبطاطس المقلية وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون مشبعة وصوديوم، بدلا من الوجبات المتوازنة".
وسبق أن انتقدت إدارة ترامب الأطعمة التي أقرتها ميشيل أوباما في المدارس، مثل الخبز الأسمر والأرز الأسمر، زاعمة أن الطلاب في المدارس يعزفون عن تناوله مما ينتهي بالطعام إلى النفايات.
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فيديو دكتورة خلود تكشف سبب تقليدها لتسريحة الأميرة ديانا بعد انتقادها
كشفت الدكتورة خلود عن سبب اعتمادها تسريحة الأميرة ديانا التي قلبت من خلالها منصات السوشيال ميديا منذ أسابيع وتعرضت لانتقادات حادة من بعض متابعيها الذين اتهموها وقتها بالتقليد. فيديو الدكتورة خلود تستعرض ساعتها الفخمة المرصعة بالماس من زوجها layalina 1 فيديو الدكتورة خلود تستعرض ساعتها الفخمة المرصعة بالماس من زوجها شاهدي أيضاً: فيديو الدكتورة خلود تستعرض ساعتها الفخمة المرصعة بالماس من زوجها وحلت الدكتورة خلود مؤخراً ضيفة على برنامج "ع السيف"، حيث قررت كشف القصة بالتفصيل لأول مرة بقولها: "أنا ما طلعت قلت - إني أقلدها- هما اللي قالوا.. قصة الشعر أنا قصيت شعري وقلت باكر بركب، ولكن طلعت بالشعر القصير وفانزاتي وايد عجبهم اللوك، فقلت بريح راسي وبعدين بركب.. ولكن كل ما طال صاروا الناس يقولون هذي قصة الأميرة ديانا". وأكملت الفاشينيستا الكويتية: "بعدها صرت أروح مأوى للحيوانات.. وأعمل أعمال خيرية فصاروا يقولون الدكتورة خلود على خطى الليدي ديانا، فصرت أنا أدخل وأقرا عنها زيادة.. حسيت إن في شي مشترك. إنه أنا صدق أحب الأعمال الخيرية.. وهي تاريخها كله مهتمة بالأعمال الخيرية.. تدافع عن الحيوانات وتساعد المرضى". غير أن كلمات الدكتورة خلود جددت الانتقادات من جديد، حيث هاجمها البعض مؤكدين أن من يقوم بالأعمال الخيرية لا يقوم بالدعاية لمستحضرات مجهولة لها مخاطر على حياة مستخدميها، ملمحين إلى مشكلة وفاة شابة كويتية بعد تناولها مستحضر خاص بالتخسيس قامت الفاشينيستا الكويتية بالدعاية له منذ أشهر قليلة. المزيد: صور تشابه إطلالتي فرح الهادي والدكتورة خلود.. والأخيرة تعترف بأمرٍ ما بعد أن نشرت صورته لأول مرة.. تعليق دكتورة خلود على ملامح طفلها خالد الكاميرا ترصد لحظة احتراق وجه مودل أمين زوج الدكتورة خلود في بث مباشر رد فعل الدكتورة خلود بعد انتقادها لتقليدها إطلالة الأميرة ديانا تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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لقطات تكشف أجواء حفل زفاف حليمة بولند.. ودكتورة خلود أولى ضيفاتها
أشعل حفل زفاف حليمة بولند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو ترصد لقطات من أجواء الحفل الذي تم بشكل مفاجئ دون أن تعلن عنه النجمة الكويتية المعروفة مسبقاً. فيديو غضب حليمة بولند بسبب تمزق فستانها.. هكذا واجهت الموقف layalina 1 فيديو غضب حليمة بولند بسبب تمزق فستانها.. هكذا واجهت الموقف شاهدي أيضاً: فيديو غضب حليمة بولند بسبب تمزق فستانها.. هكذا واجهت الموقف في البداية ظن الجمهور أن ظهور حليمة بولند بفستان الزفاف هو مجرد جلسة تصوير جديدة، ولكن حضور صديقتها الفاشينيستا المعروفة الدكتورة خلود هو ما أكد صحة خبر الزفاف بالفعل. اللقطات لم تظهر هوية عريس حليمة بولند، لكنها بينت بوضوح تصميم فستان زفافها والقاعة التي احتضنت المناسبة التي حضرتها عدد من الصديقات المقربات من النجمة الخليجية المثيرة للجدل. لقطات تكشف أجواء حفل زفاف حليمة بولند المفاجئ layalina 1 لقطات تكشف أجواء حفل زفاف حليمة بولند المفاجئ وكانت حليمة بولند قد تجنبت تماماً كشف أية تفاصيل عن مسألة زواجها خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها لا تقوم بتحديث حسابها على انستقرام، وكان آخر ما نشرته عبر "سناب شات" هو مقطع فيديو يرصد تمزق فستانها قبل تقديمها إحدى الحفلات الغنائية. المزيد: حليمة بولند تتعرض لانتقادات بسبب مقطع فيديو متداول من زيارتها لتركيا بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها...شاهدوا ما حدث لها حليمة بولند تشعل الأجواء بجلسة تصوير جريئة.. فستانها القصير أحدث ضجة! صور حليمة بولند تثير الجدل من جديد بالهوت شورت على الجليد في لبنان تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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فيديو البيتزا الشرقية بطريقة الشيف بوراك
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كيف برأيك يتم إعداد البيتزا على طريقة الشيف بوراك؟ هل بالبيبروني وخليط الأجبان؟ لا بالطبع.. فالشيف التركي يقدم البيتزا مزينة بأصابع الكفتة وريش لحم الحمل ليتخطى كل ما هو مألوف بالنسبة للبيتزا! فيديو الشيف بوراك التركي يصنع بيتزا ضخمة بمهارة مذهلة في وقت قياسي layalina 1 فيديو الشيف بوراك التركي يصنع بيتزا ضخمة بمهارة مذهلة في وقت قياسي شاهدي أيضاً: فيديو الشيف بوراك التركي يصنع بيتزا ضخمة بمهارة مذهلة في وقت قياسي الفيديو أعلاه يستعرض بالخطوات كيف أعد الشيف بوراك عجينة البيتزا وقام بطهيها في الفرن، ثم أعد الطبقة العلوية منها بطريقته الغريبة. فقد استبدل الشيف بوراك صوص البيتزا الأحمر، بطبقة كريمية غنية من البابا غنوج الذي صنعه من الباذنجان المشوي الممزوج ببعض أنواع الجبن. وبعدها قام بتزيين طبقه بقطع الطماطم والفلفل المشوية، ثم أضاف الكفتة المشوية وريش الضأن والشيش طاووق. هل يمكنك أن تقدمي لضيوفك البيتزا بنفس طريقة الشيف التركي بوراك أوزديمير؟ المزيد: فيديو قدمي فخذ اللحم البقري على طريقة الشيف بوراك التركي وأدهشي ضيوفك فيديو الشيف بوراك التركي يصنع نافورة من لحم الحمل ويقدمها بطريقة مبهرة فيديو شيف تركي يصنع هرماً ضخماً من الشاورما بسمكة عملاقة بهذه الطريقة فيديو الشيف بوراك يطبخ أضخم ديك رومي ويثير ضجة على السوشيال ميديا تم نشر هذا المقال على موقع لياليناليالينا
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10 أطعمة صديقة للرشاقة ولن تتسبب في زيادة وزنك أبدا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.