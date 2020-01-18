لماذا حلقت طائرة نووية فوق القاعدة الأمريكية بالعراق؟

كشفت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم السبت، أن طائرة نووية حلقت فوق قاعدة أمريكية بالعراق أثناء قصفها بالصواريخ من قبل إيران.
وحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية، قالت الصحيفة في تقرير لها: إن "طائرات WC-135 المعروفة باسم (فينيكس) قامت بمتابعة التجارب النووية في الهند وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وباكستان، كما حلقت هذه الطائرة فوق العراق بعد قصف قاعدة عسكرية أمريكية في هذا البلد بالصواريخ".
وأضافت أن "هذه الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية متخصصة لاستطلاع النشاط الإشعاعي خلال التجارب النووية".
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