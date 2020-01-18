وفاة أقصر رجل في العالم بدولة نيبال

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توفي، الجمعة، بدولة نيبال خاجيندرا ثابا ماجار، الذي يُعد، حسب موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أقصر رجل في العالم بطول 67.08 سنتيمتر حيث كان من الفئة المتجولة التي تستطيع الحركة بدون طبيب.

وأوضحت شبكة «فرانس 24» الإخبارية أن ماجار توفي في إحدى مستشفيات مدينة بوكارا بنيبال إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد بعمر يناهز 27 عاماً.

وتم إعلان ماجار كأقصر رجل في العالم عام 2010 بعد عيد ميلاده الـ18، إلا أنه فقد هذا اللقب بعد اكتشاف شخص آخر أقصر منه وهو النيبالي «تشاندرا بهادور دانجي» بطول بلغ 54.6 سنتيمتر.

وعاد ماجار لاكتساب اللقب مرة أخرى بعد وفاة دانجي عام 2015.