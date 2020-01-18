شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعود للقاهرة بعد اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الدكتور على عبد العال إلى مصر اليوم بعدما شارك على مدار يومين، أعمال اجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى الدولى، والذى عٌقد بجينيف، بصفته عضوًا فى الفريق ممثلًا للمجموعة العربية.

وبدأ أعضاء الفريق الاستشارى رفيع المستوى اليوم الأول للإجتماع، الخميس باستعراض واعتماد تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشارى الذى عقد فى بلجراد، صربيا فى أكتوبر 2019، حيث ضم التقرير ما أكده المجتمعون على أهميه عمل الفريق الاستشارى رفيع المستوى باعتبار أن الإرهاب أهم التحديات الرئيسية التى تواجه العالم اليوم وما للبرلمانات من دور حاسم فى منع الإرهاب من خلال ترجمة القرارات الدولية إلى قوانين وطنية، بالإضافة إلى ما قدمه أعضاء الفريق من تقارير عن المؤتمرات الإقليمية للاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة، الخاصة بالإرهاب، والتى عقدت فى عدد من الدول منها مصر، مؤتمر الأقصر فبراير 2019، وشمل التقرير أيضًا ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الرابع من توفير منصة على شبكه الإنترنت تكون بمثابه مستودع للتشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية.

وخلال اليوم الأول للاجتماع، ألقى الدكتور عبدالعال كلمة أشار فيها إلى أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن هناك مسئوليه قانونية على الدول التى تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى أخر، مشيرًا إلى أن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفًا ومشاهدًا فى كثير من الأماكن فى العالم، مؤكدًا على أن الاتحاد البرلمانى الدولى يجب أن يكون له موقف من ذلك، وأشار الدكتور عبدالعال ايضا إلى أن هناك تخوف من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعده بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها عدم استقرار، وهذا ما تحذر منه مصر وستقف ضده، مشددًا على أن أية دولة ستشارك فى عمليه النقل تقع عليها مسئوليه قانونية فى هذا الشأن ويمكن الرجوع عليها بالتعويض للأضرار.

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وخلال اليوم الثانى للاجتماع، استأنف الدكتور على عبدالعال مشاركته فى اجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب، حيث ألقى مداخلة حول موضوع التعامل مع ضحايا الإرهاب أكد خلالها على أن التعامل مع ضحايا الإرهاب يمثل أحد المسارات الرئيسية فى مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود مؤكدًا على أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة بنيويورك ضمن رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب، ودعا الدكتور على عبدالعال خلال مداخلته إلى تحديد يوم سنوى للتوعية بمآسى وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية فى العالم وحجم المعاناة الذى يُلحِقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة استراتيجية الأمم المتحدة حول حماية البيانات والتى تشمل بيانات المسافر وسجل اسم الراكب ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال يتمتع بعضوية الفريق الاستشارى منذ عام 2017 - ممثلًا عن المجموعة العربية بالاتحاد- وهو العام الذى شهد إنشاء الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب كأحد أهم أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد، ويضم فى عضويته 23 عضوًا ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين فى العام.

ويعتبر الفريق رفيع المستوى بمثابة مركز التنسيق العالمى للأنشطة البرلمانية المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب فى إطار البرنامج المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف للاتحاد البرلمانى الدولى، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.