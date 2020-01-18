شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: ندرة المياه والبحث العلمى ومداخلات الإنتاج أبرز تحديات وزير الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس ائتلاف دعم مصر، إن قطاع الزراعة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، لما له من أهمية كبرى، وانعكاسات على المجتمع، مضيفا تمثل ندرة المياه، البحث العلمى، والعمالة، أبرز التحديات التى تواجه القطاع، وخلال الفترة السابقة ومع ارتفاع الأسعار حرص الحزب على إلقاء الضوء على هذا الملف الحيوى، وأحد المجالات الزراعية المهمة لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة، وعلى الرغم من انخفاض أسعار اللحوم، لكن هناك أزمة تتمثل فى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والاعلاف، مما يهدد بانسحاب بعض المنتجين والمربين ولابد من رؤية لهذه الأزمة على أرض الواقع.

ومن جانبه قال على الغندور، أمين أمانة شئون الزراعة والرى بالحزب، إن مشاكل الزراعة كبيرة وتزاد بزيادة عدد السكان، وهناك ملفات مصيرية لابد أن يكون هناك تكاتف من أجل عبور هذه المشاكل، وضرورة وضع سياسة عامة لعدم خسارة أى طرف من الأطراف.

وفى سياق متصل، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن وزارة الزراعة تتطلب لإدارة حازمة لتحقيق خطوات نحو الأفضل لصالح الدولة والفلاح المصرى، وهناك عدد من الملفات الهامة على رأسها منظومة كارت الفلاح، ومشاكل الأسمدة، وتم الاتفاق على عقد جلسات استماع باللجنة فى حضور كافة الأطراف المعنية بوضع رؤية حول التعامل فى هذا الملف.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى يعقدها حزب مستقبل وطن تحت عنوان "رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية واللجنة فى ضوء الخطة العامة للدولة" بحضور وزير الزراعة، وعددا من قيادات الحزب، وأعضاء الأمانات المركزية على مستوى الجمهورية.

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الجدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، نظم العديد من الجلسات الحوارية بحضور عدد من الوزراء للاستماع لرؤيتهم وخطة العمل المستقبلية، فعلى سبيل المثال تم الاستماع لرؤية وزير الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإسكان، والأوقاف، ومن المتوقع عقد مزيد من هذه الجلسات خلال الأيام المقبلة لاستكمال استعرض الوزراء لآلية العمل خلال الفترة المقبلة.

ومن جانب اخر تستعد أمانة المهنيين المركزية برئاسة النائب الدكتور محمود سعد، وعلى شاور الأمين المساعد، استكمال جولاتها فى محافظات الجمهورية والتى ستبدأ غد الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام وتشمل "البحيرة والغربية وبورسعيد".

وتأتى هذه الجولات تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، بضرورة التواصل مع كافة النقابات المهنية بمختلف المحافظات، للاستماع إليهم والعمل على تذليل وحل المشكلات التى تواجههم، بما يحقق صالح المواطن المصري.

ومن جانبه قال النائب محمود سعد، أمين المهنيين المركزية، أن وفد الأمانة المركزية سيعقد عدة اجتماعات على المستوى التنظيمى مع أعضاء هيئة مكاتب المحافظات والمراكز، بجانب عقد لقاءات مع نقباء النقابات المهنية وممثليها بتلك المحافظات، مضيفا أن الوفد سيشهد توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختلفة بالمحافظات.

وكانت أمانة المهنيين المركزية أجرت جولاتها الأولى فى عدد من محافظات الصعيد وهم "الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج"، وتم التواصل مع أمانات المهنيين لمعرفة ما وصلوا إليه من أعمال ووضع خطط وآلية عمل جديدة والأحداث الجديدة التى تشهدها الساحة السياسية والحزبية، مع عقد لقاء مع نقباء النقابات المهنية والسماع لمشاكلهم والنظر فى إمكانية التعاون معهم خدميا من خلال الهيئة البرلمانية للحزب، بجانب عمل زيارات دينية لترسيخ قيم التسامح والوحدة الوطنية من خلال ما تقدمه الأزهر والكنيسة والأوقاف من خلال مؤسساتها.