موجز السياسة..القبائل العربية والليبية تدعم الجيش الليبى في مواجهة أردوغان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى..
"عبد العال" يدعو لتحديد يوم سنوى للتوعية بمآسى المتضررين من الإرهاب
أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن التعامل مع ضحايا الإرهارب يمثل أحد المسارات الرئيسية في مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، مضيفا أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك ضمن رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.
جاد ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس النواب، فى اجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب، بالاتحاد البرلمانى الدولى، والمنعقد حالياً في جينيف.
على عبد العال
القبائل العربية والليبية تعلن دعمها للجيش الليبي في مواجهة الغزو التركي
أكدت القبائل الليبية والعربية والمصرية، عدم مشروعيه الاتفاق الحكومي التركي مع السراج، ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام ٢٠١٥، والذي أناط إبرام الاتفاقيات الدوليه الليبيه بالمجلس الرئاسي الليبي، وليس بشخص فايز السراج، كما حصر سلطه الموافقه والتصديق للبرلمان الليبي وحده .
جانب من المؤتمر
النائب فايز بركات يطالب الحكومة بتشديد الرقابة علي مدارس المكفوفين
تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، موجهاً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال في مدارس المكفوفين، خاصة من قبل المشرفات، لأنهن غير مؤهلات للتعامل مع فأقدى البصر، ما يعرضهم للاكتئاب نفسى.
فايز بركات
شاهد.. وائل غنيم يفضح مرتزقة مكملين: بتتواصلوا مع مين فى مخابرات قطر
وجه وائل غنيم، الناشط السياسي، سؤال إلى المذيع الإخوانى سيد توكل، في قناة مكملين، في اللقاء الذى أجراه معه عبر خدمة "سكايب" قائلا :" عايز اسالك سؤال أنتوا بتتواصلوا مع مين من المخابرات القطرية وبتاخدوا منها معلومات ومين اللى بيمول قناة مكملين".
عمرو صدقى
قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مذكرة بشأن التغطية الإعلامية لنشاط البورصة فى مصر و المعالجات الإعلامية التى تتناول نشاطها، كما ناقشت تقارير لجان الرصد حول قيام عدد من وسائل الإعلام بالترويج لجرائم تتضمن التمييز والحض على الكراهية و العنصرية، و تؤدى إلى الاحتقان بين طبقات الشعب، وذلك فى إطار مناقشات وتعليقات لآراء فردية لأشخاص غير مؤهلين على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وتقوم وسائل الإعلام بمناقشة هذه الآراء وما تتضمنه من جرائم.
مكرم محمد أحمد
عزام التميمى فى ورطة على الهواء بسبب القرضاوى والإخوان.. فيديو
يكشف فيديو سابق لقناة بى بى سى جانب من شخصية عزام التميمى القيادى بالتنظيم الدولى الذى تناوله الناشط وائل غنيم فى تصريحاته للقناة الاخوانية مؤخرا، حيث وجد التميمى نفسه فى موقف محرج للغاية عندما كان يتحدث خلال حواره عن الثورات العربية، والديمقراطية التى كانت تسعى لتأسيسها، لكن المذيعة عاجلته بسؤال قائلة: "قطر والإخوان المسلمون مفهومهم القائم على السمع والطاعة هم الذين كانوا سيأتوا بالديمقراطية إلى العالم العربى؟"، لم يتمكن التميمى وقتها من الرد سوى أنه قال للمذيعة :"مفهومك خاطئ عن الإخوان".
عزام التميمى
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