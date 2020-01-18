شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة..القبائل العربية والليبية تدعم الجيش الليبى في مواجهة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، متعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية، وجاء أهمها كالتالى..

"عبد العال" يدعو لتحديد يوم سنوى للتوعية بمآسى المتضررين من الإرهاب

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن التعامل مع ضحايا الإرهارب يمثل أحد المسارات الرئيسية في مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود، مضيفا أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة في نيويورك ضمن رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.

جاد ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس النواب، فى اجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب، بالاتحاد البرلمانى الدولى، والمنعقد حالياً في جينيف.

على عبد العال

القبائل العربية والليبية تعلن دعمها للجيش الليبي في مواجهة الغزو التركي

أكدت القبائل الليبية والعربية والمصرية، عدم مشروعيه الاتفاق الحكومي التركي مع السراج، ومخالفته لمقررات المؤتمر الوطني الليبي في العام ٢٠١٥، والذي أناط إبرام الاتفاقيات الدوليه الليبيه بالمجلس الرئاسي الليبي، وليس بشخص فايز السراج، كما حصر سلطه الموافقه والتصديق للبرلمان الليبي وحده .

جانب من المؤتمر

النائب فايز بركات يطالب الحكومة بتشديد الرقابة علي مدارس المكفوفين

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، موجهاً إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال في مدارس المكفوفين، خاصة من قبل المشرفات، لأنهن غير مؤهلات للتعامل مع فأقدى البصر، ما يعرضهم للاكتئاب نفسى.

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فايز بركات