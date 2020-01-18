خنقها حتى الموت.. حبس قاتل خليجية في مدينة نصر 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر، اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مسنة خليجية بهدف السرقة داخل شقتها.

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقة بالقاهرة وضبط المتهم مرتكب الواقعة.

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم بالانتقال والفحص عُثر على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مالكة الشقة محل البلاغ مُسجاة على وجهها بصالة الشقة محل البلاغ تحت التشطيب في حالة متحللة وملفوف حول عنقها حبل وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وتمكن الرواد محمد محيى، وإسلام سمير، ومحمد مجلي، وأحمد الوكيل، وإبراهيم الغمري، وإسلام صبحي، ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها ، ونظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها اختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها، وفى سبيل ذلك قام باصطحابها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وأثناء ذلك قام بمغافلتها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على هاتفها المحمول، مبلغ مالي 400 جنيه، المفاتيح الخاصة بها وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على خاتم ذهب، جهاز كمبيوتر لاب توب، شاحن، هاتف محمول، فيزا كارد، 2 وحدة تخزين خارجية فلاشة، كمية من الإكسسوارات، شمعدان كريستال، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.