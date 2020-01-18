نشرة الحوادث المسائية.. مقتل خليجية في مدينة نصر وإبعاد 3 أشخاص خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

التحريات: مسلحان نفذا جريمة "قتيل لقمة العيش" بالصف

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لتحديد وضبط المتهمين بقتل عامل بمركز الصف جنوب المحافظة، فجر السبت.

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ضبط شخص استولى على 200 ألف جنيه من مواطنين بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية .

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إحالة دعوى إلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة للمفوضين

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، إحالة الطعن المقام الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، والذي يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم اول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

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تجديد حبس عامل متهم بقتل "عديله" في إمبابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال، تجديد حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فرد أمن (عديله)، بعدما أطلق النار عليه من فرد خرطوش بسبب اعتدائه على زوجته في إمبابة.

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28 يناير.. الحكم في معارضة مجدي عبدالغني على حكم حبسه بقضية "الميراث"

قررت محكمة جنح الدقي، حجز المعارضة المقدمة من مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وغرامة 100 ألف جنيه، غيابيًا، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، لجلسة 28 يناير؛ للحكم.

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إخلاء سبيل طالبين في واقعة التنمر بأحد ذوي الاحتياجات الخاصة بالمطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، إخلاء سبيل طالبان في واقعة "التنمر" علي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر مقطع له علي فيسبوك.

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بالصور.. وزير الداخلية يزور الطلاب الجدد بكلية الشرطة

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الطلبة الملتحقين بالسنة الدراسية الأولى، وطلبة وطالبات الضباط المتخصصين والطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بكلية الشرطة، خلال فترة الإعداد والتدريب الأساسي.

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العثور على رضيع بجوار مدرسة بالعياط

حالة من الغضب سيطرت على أهالي مركز العياط جنوب محافظة الجيزة لدى عثورهم على رضيع على قيد الحياة بجوار مدرسة.

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وزير الداخلية يأمر بإبعاد 3 أشخاص خارج البلاد

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرار حمل رقم 2370 لسنة 2019 بشأن إبعاد بعض الأشخاص خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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مقتل خليجية داخل شقة بمدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقة بالقاهرة وضبط المتهم مرتكب الواقعة.

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