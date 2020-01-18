نتنياهو متفائل بعد حديثه مع بوتين حول معتقلة إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تفائله بعد مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين رئيس روسيا، حول المعتقلة الإسرائيلية في روسيا نعاما يسسخار، حسبما ذكرت "سبوتنيك" الروسية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر "تويتر" عقب المحادثة الهاتفية، "متفائل بعد مكالمتي مع بوتين".
وتابع نتنياهو "شعرت أن بوتين لديه رغبة في حل مسألة الإسرائيلية المعتقلة بروسيا نعاما يسسخار".
وأضاف "لا يمكنني التحدث التفصيل، لكننا سنستمر في عمل كل شيء لإعادة نعاما إلى الوطن، وحتى ذلك الحين، سوف نستمر في دعم أسرتها وعائلتها".
وناشد الرئيس الإسرائيلي، رؤوڤين ريفلين، نظيره الروسي، في 13 أكتوبرالماضي، للعفو عن المواطنة الإسرائيلية التي تقضي عقوبة السجن لإدانتها بحيازة المخدرات.
وكانت محكمة روسية قضت، في وقت سابق، بسجن مواطنة إسرائيليّة – أمريكية تدعى نعاما يسسخار بالسجن 7 سنوات ونصف لحيازتها 9.6 غرامات من الحشيش، بعد اعتقالها بمطار موسكو، في نيسان الماضي.
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