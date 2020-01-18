بالصور- إزالة التعديات على أرض مُعدة لإنشاء مستشفى في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
أزالت الوحدة المحلية لقرية البرجاية، في محافظة المنيا، اليوم السبت، التعديات على أرض ضمن أملاك الدولة.
وقال مصطفى مرسي رئيس الوحدة المحلية، في تصريحات له، إن حالة التعدي تواجد داخل زمام عزبة صلاح الدين، ومن المُقترح إنشاء مستشفى عليها للعمالة غير المنتظمة ووحدة إسعاف.
وأضاف "مصطفى"، أن الوحدة المحلية، رفعت 10 أطنان من مخلفات هدم خلف مساكن دمشير، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة على طريق "مصر – أسوان" الزراعي، فضلًا عن رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة.
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