بالصور.. ضبط مصنع لإعادة تعبئة زيوت السيارات "المستعملة" في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نجح فرع جهاز حماية المستهلك في بني سويف بالتعاون مع مديرية الأمن في ضبط مصنع لتعبئة زيوت السيارات المغشوشة بمنطقة شرق النيل مساء اليوم السبت.

كانت معلومات وردت إلى أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في بني سويف بوجود مصنع لتعبئة زيوت السيارات "مغشوشة" في منطقة "ابني بيتك" شرق النيل.

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ووجه اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، بانتقال رجال الجهاز برفقة قوة من قسم شرطة بني سويف الجديدة برئاسة الرائد أحمد النبوي رئيس المباحث إلى محل الواقعة.

بالفحص والمعاينة تبين وجود 27 جركن زيت مستعمل كل منها يحتوي على 20 لترًا، و57 "جركن" فارغ به آثار زيت مستعمل، وميزان إلكتروني به آثار زيت و5000 ملصق "استيكر" خاص بالمنتج للصقها على العبوات، و18 كرتونة بكل واحدة 12 عبوة زيت سعة "لتر واحد" معدة للبيع و100 كرتونة فارغة بدون بيانات معدة للتعبئة، وبرميل بلاستيك به صنبور، ويحتوي على 50 لتر زيت مستعمل، و300 جركن سعة لتر واحد معبأ وغير مغلق و19 كيس بلاستيك بكل واحد 72 جركن فارغ غير مدون عليه أي بيانات و1500 برشامة مضيئة خاصة بغلق العبوات و1500 غطاء أحمر اللون خاص بغلق العبوات ومكواة حمراء اللون تستخدم في غلق العبوات ومحول ديزل 3500 كيلو وات يستخدم لإضاءة المكان.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر رقم 120 جنح قسم شرطة بني سويف الجديدة وتولت النيابة التحقيق.