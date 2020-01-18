حاولا الغش عبر "واتس آب".. إلغاء امتحان طالبين بالصف الثالث الإعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلن محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلغاء امتحان طالبين بالصف الثالث الإعدادي، لمحاولتهما الغش عن طريق جروب خاص على تطبيق "واتس آب".
وأضاف عطية، أن الإجراء المتخذ تمهيدًا لتحويل الواقعة للنيابة العامة، وإحالة المسئولين للتحقيق.
ويأتي ذلك تفعيلًا للقرار الخاص بأعمال الامتحانات ومكافحة الغش، ومن أهم بنوده عدم اصطحاب الموبايل للجنة الامتحان.
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