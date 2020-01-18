محافظ جنوب سيناء يكرم اللجنة الإماراتية المنظمة لمهرجان شرم الشيخ التراثي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب، اليوم اليوم السبت، أعضاء اللجنة الإماراتية المنظمة لفعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي، والذي أقيم خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.

ووجه المحافظ الشكر للجنة المنظمة، ودولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا، لدعمهم ورعايتهم للمهرجان وسباقات الهجن بشرم الشيخ.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، شهدا حفل افتتاح فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي، والذي انطلق بمضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ودولة الإمارات خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري.