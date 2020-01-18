مصدر في حكومة الوفاق: السراج قد لا يحضر مؤتمر برلين

نقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مصدر خاص في المجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس فايز السراج قد يمتنع عن الذهاب إلى برلين، وفقاً لـ سبوتنك.

وأضاف المصدر أن السراج قد يكتفي بإرسال وفد من الحكومة لتمثيله في المباحثات المزمع إجزاؤها غذدا الأحد بالعاصمة الألمانية برلين.

يذكر أن هذا يأتي عقب مطالبة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في رسالة موجهة إلى السفارة الألمانية لدى ليبيا، بضرورة دعوة كل من تونس وقطر إلى مؤتمر

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برلين المزمع عقده يوم الأحد القادم، لأهمية تونس كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين وأمنها من أمن ليبيا، إضافة إلى أهمية مشاركة دولة قطر التي كانت وما زالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير، مشددة على أن مشاركة هاتين الدولتين يدعم محادثات السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكان أحمد شفرة، سفير تونس في برلين، أعرب عن استغرابه من عدم استدعاء بلاده للاجتماع، ووصف ذلك بـ"الإقصاء" لتونس رغم أنها متأثرة بالأزمة الليبية مثلها مثل كل دول الجوار، بحسب تصريحات خاصة لشبكة "دويتشه فيله".

ووفقا لبيان مجلس الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. دون أن يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المدرجة. وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر وجهت لهما الدعوة أيضًا إلى برلين".