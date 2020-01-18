أكثر من 200 مهاجرًا يحتشدون على الحدود المكسيكية استعدادًا للتوجه إلى الشمال

احتشد أكثر من 200 شخص أغلبهم مهاجرين من هندوراس بأمريكا الوسطى على جسر على الحدود بين المكسيك وجواتيمالا في انتظار وصول آخرين، وفقاً لـ أ ش أ.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم السبت، أن المهاجرين يأملون في أن تحسن أعدادهم الهائلة فرصهم في دخول المكسيك ومواصلة رحلتهم نحو الشمال.
وحذرت حكومة المكسيك من أنه لن يتم السماح
ورصد مسئولو جواتيمالا أكثر من ثلاثة آلاف مهاجرًا قاموا بإجراءات التسجيل على المعابر الحدودية من أجل الدخول إلى البلاد خلال الأيام الأخيرة، فيما كان هناك مهاجرون آخرون لم يقوموا بالتسجيل.
وانتقلت قوات الحرس القومي حاملين دروع مقاومة أعمال الشغب - أمس - إلى بلدة سيوداد هيدالجو، الحدودية المكسيكية؛ تحسبًا للتحرك التالي للمهاجرين.
وصرحت عمدة البلدة سونيا إلينا هيرنانديز بأن المسئولين يتوقعون وصول عدد كبير من المهاجرين إلى المنطقة وأنهم يستعدون لهذا الأمر، مشيرة إلى أن نحو 148 مهاجرًا قد عبروا إلى داخل سيوداد هيدالجو، خلال الأيام الأخيرة وطلبوا حق اللجوء.
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