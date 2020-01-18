قتل أربعة أشخاص، على الأقل اليوم السبت، وجرح آخرون في هجوم بسيارة مفخخة قرب موقع تشييد طريق في منطقة تقع غرب العاصمة الصومالية مقديشو.

وانفجرت السيارة قرب حاجز على مدخل مدينة "أفجوي" الواقعة على بعد 30 كلم من مقديشو. وبحسب عدة مصادر استهدف الهجوم حاويةً يستخدمها مهندسون أتراك يعملون في بناء طريق في المدينة.

وقال عبد الرحمن آدن الشرطي من مقاطعة أفجوي "وقع تفجير بسيارة مفخخة"، مضيفاً أن "التحقيقات جارية، لكن معلوماتنا تفيد بمقتل 4 أشخاص، وإصابة العديد بجروح، بينهم أتراك".

وقال شاهد العيان محي الدين يوسف إن "التفجير كان هائلاً، ودمر حاويةً يستخدمها مهندسون أتراك يعملون في بناء طريق أفجوي".

وأضاف أحمد سعيد، وهو شاهد عيان آخر، "شاهدت جثث أشخاص، والعمال الأتراك المصابين جراء التفجير".

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط جرحى في التفجير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 قتلى بتفجير سيارة مفخخة في الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.