«الأونروا» تحذر من محاولات الاحتلال إخراجها من القدس

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من محاولات الاحتلال الإسرائيلي إخراجها من مدينة القدس المحتلة.

وقال سامي مشعشع المتحدث باسم «الأونروا» إن هذه المحاولات مستمرة وتوجت أخيراً بخطة سيبدأ تنفيذها قريباً ببناء مجمع مدارس قرب مخيم «شعفاط» لتشجيع الأهالي على تسجيل الأبناء في مدارس بلدية الاحتلال في القدس في محاولة لتجفيف مدارس «الوكالة، ومن ثم العمل على إخراج الوكالة من القدس، مضيفة أن المحاولات مستمرة لتحقيق هذا الغرض.

وأضاف مشعشع، في تصريحات صحفية، أن الأونروا تواجه هذه المحاولات بتعزيز الوجود في القدس المحتلة، منبهاً إلى أن الأخطر من ذلك أن الطرف الإسرائيلي يعمل مع البرلمانات الأوروبية كي لا ترصد الأموال للوكالة وهذا خطير جداً لأنه سيصيب عمليات الوكالة العادية والطارئة في المناطق الخمس وسيضعها في موقف حرج جداً.

وحول إمكانية تجاوب البرلمانات الأوروبية مع المحاولات الإسرائيلية، أوضح مشعشع أن هناك مجموعات جديدة دخلت البرلمانات الأوروبية والبرلمانات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد وهناك أحزاب يمينية وشعبوية وهذه الأحزاب من السهولة التأثير عليها في هذا الشأن.

واعتبر مشعشع أن وجود أصوات داخل أوروبا تنادي بعدم تجديد الدعم للوكالة، حتى لو كانت قليلة، أمر مقلق لأن الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة هو المتبرع الأكبر للوكالة والدول الأعضاء دول مؤثرة جداً في دعم الوكالة.