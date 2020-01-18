مقتل متظاهرين عراقيين خلال الاحتجاجات في بغداد

قتل متظاهران عراقيان، وأصيب نحو 15 في صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين في ساحة «السنك» وسط العاصمة بغداد.

وذكر متظاهرون أن اشتباكات اندلعت في «ساحة السنك وسط بغداد بين قوات الأمن ومتظاهرين استخدمت خلالها القوات الأمنية قنابل صوتية ومسيلة للدموع، ما تسبب بمقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة نحو 15 آخرين».

وتشهد العراق منذ أشهر احتجاجات شعبية مطلبية تدعو الحكومة لتحسين الخدمات العامة ولمحاربة الفساد ولتوفير فرص عمل للشباب العاطل.

وأدت الاحتجاجات إلى مقتل أكثر من 400 شخص وجرح الآلاف، وفقاً لبيانات الحكومة العراقية.

تسببت الاحتجاجات في استقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. إلا أن الأطراف السياسية لم تتوصل بعد إلى اتفاق لتسمية رئيس جديد للحكومة.

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