كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق "بوتين" تجاه فكرة البقاء في الرئاسة مدى الحياة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم السبت، على فكرة شغل رئيس البلاد منصبه مدى الحياة، كما كان مرعيًا في أواخر العهد السوفيتي.

وجاء هذا التصريح للرئيس فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع المحاربين القدماء في مدينة بطرسبورغ، قال خلاله: إن "بقاء الرئيس في السلطة مدى الحياة لا يتماشى مع متطلبات تطور المجتمع والدولة".

وأضاف الرئيس الروسي: "أدرك أن مسألة مدة الولاية الرئاسية متعلقة بقلق المواطنين على استقرار المجتمع والدولة داخليا وخارجيا، ولو عدنا إلى الحالة التي مر بها نظام السلطة في منتصف ثمانينات القرن الماضي، حينما بقي قادة الدولة واحدا تلو الآخر في السلطة حتى آخر أيامهم، لكان أمرا مقلقا للغاية، لأن ذلك لا يوفر الظروف اللازمة لتطور السلطة، لذا أعتقد أنه من الأفضل ألا نعود إلى ما شهده نظام السلطة في تلك الفترة".

وكان الرئيس الروسي قد شدد في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية، على ضرورة عدم بقاء الرئيس الروسي في منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين.