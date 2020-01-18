كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا سيحدث للعملة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماي لندن" البريطانية، عن مصير العملات المعدنية والورقية في المملكة المتحدة بعد إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بسبب وجود صورتها عليها.

وقالت الصحيفة البريطانية: إنه "عند وفاة الملكة إليزابيث ستبدأ عملية جسر لندن، وهي خطة سرية ستشهد عددًا من الأشياء، وإن أحد هذه الأمور يتضمن الإعلان عن أن الأمير تشارلز سيصبح ملكًا، والذي من المتوقع أن يحدث رسميًا في اليوم التالي للوفاة".

وذكرت الصحيفة: أنه سيتم استبدال العملات المعدنية والورقية المستخدمة محليًا وعالميًا، نظرًا لوجود وجه الملكة إليزابيث الثانية عليها حاليًا.

كما سيتم طباعة العملة الجديدة وتوزيعها في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع التخلص التدريجي من العملة القديمة.

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الملكة إليزابيث

هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا، ومنذُ 6 فبراير 1952 هي ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ورئيسة الكومنولث وملكة 12 دول أصبحت مستقلة منذ انضمامها، وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس.

وُلدت إليزابيث في لندن وتلقَّت تعليمًا خاصًّا في منزلها، ارتقى والدها جورج السادس، عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عنه في عام 1936م، ومُنذُ ذلِك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش، ومن هنا أخذت إليزابيث الواجبات العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية الثانية؛ حيث انضمت هناك للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية.