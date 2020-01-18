كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس ترفض المشاركة في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تونس، مساء اليوم السبت، أنها ترفض دعوة ألمانيا بشأن حضور مؤتمر برلين حول ليبيا/ الذي سنيعقد غدا، بحسب ما أوضح بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقالت وزارة الخارجية في البيان: إنه "بعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر، وبالنظر إلى مجيء الدعوة بصفة متأخرة، وانطلق المؤتمر منذ شهر سبتمبر الماضي، بالرغن من إصرار تونس على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أي جهد دولي يراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي، واعتبارًا لحرصها الشديد على أن يكون دورها فاعلًا كقوة اقتراح إلى جانب كل الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، فإنه يتعذر عليها المشاركة في هذا المؤتمر".

وتابعت الوزارة في البيان: إن "تونس التزمت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق، وحرصت دائمًا على التدخل بالحسنى؛ لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، وهي لا تزال تتمسك بهذا التوجه".

Advertisements

وأضافت: إن "تونس لم تغير من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية، والقائم على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حل سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم بعيداً عن التدخلات الخارجية، التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015، وذلك بالرغم من أنّ تونس من أكثر الدّول تضررا من تأزم الأوضاع في ليبيا".

هذا وستستضيف برلين مؤتمراً حول ليبيا يوم غد الأحد، وذلك بعد المحادثات "الليبية - الليبية" التي جرت مؤخراً، في العاصمة الروسية (موسكو)، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وسيشارك في المؤتمر كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، كما تلقى كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، دعوة لحضور المؤتمر.