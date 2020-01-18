كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة عشرات الحوثيين جراء هجوم للجيش اليمني على صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قوات الجيش اليمني التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، عن إصابة ومقتل عدد من مسلحي جماعة الحوثيين الإنقلابية الإرهابية، تقدر بالعشرات في معارك بشرق صنعاء.

وقال مصدر بالمركز الإعلامي للجيش اليمني: إن "القوات شنّت مدعومة بطيران التحالف، هجوما واسعا على مواقع للحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم، انطلق فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن"، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض).

كما أكد المصدر على "سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض".

ولفت إلى "استهداف مدفعية الجيش وطيران التحالف، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم وتدمير آليتين وعربة مدرّعة".

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هذا وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن الجيش نفذ يوم أمس الجمعة، هجوماً على مواقع تابعة للحوثيين في التبة السوداء بمنطقة ضبوعة شمال المديرية، اندلعت على إثره معارك امتدت إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر، وشن طيران التحالف خلالها 3 غارات على منطقة العشرة الواقعة بين قريتي خُلقة وبني زتر، وأوقعت المعارك والغارات الجوية، قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.