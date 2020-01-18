كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصليب الأحمر: 30 إصابة حتى الآن وسط بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إندلعت المواجهات في بيروت، مساء اليوم السبت، بعد محاولات اجتياز مدخل مجلس النواب اللبناني.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية: إن هناك فرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني وصلت إلى وسط بيروت، ونقلت عددا من المصابين.

كما أفاد الصليب الأحمر، بوجود 30 إصابة حتى الآن في وسط بيروت.

هذا وقد اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، فس وقت سابق من مساء اليوم، في محيط البرلمان وسط بيروت. Advertisements وأستخدمت قوات الأمن اللبنانية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، وجاء رد فعل المحتجين بضرب قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، ومازالت المواجهات مستمرة. وقالت وكالة "فرانس برس": إنها "وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع".