كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلام كوري يكشف عن وزير جديد للخارجية بكوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد تقرير لموقع "إن.كيه.نيوز" الإخباري ومقره سول، مساء اليوم السبت، بأن سيحل وزيراً جديداً محل وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو.

وأضاف التقرير: أن "وزير الخارجية الجديد لم يتحدد، لكن من المقرر أن تعلن كوريا الشمالية اسمه، يوم الخميس المقبل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأوضحت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، وهي المسؤولة عن شؤون كوريا الشمالية، أنه ينبغي تقييم أي تغيير في وضع ري بحذر.

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ويعد ري المولود عام 1956، هو نجل ري ميونج جي النائب السابق لمدير إدارة التنظيم والتوجيه، وهي أحد الكيانات داخل حزب العمال الحاكم، وتشرف هذه الإدارة على تعيين المسؤولين الإداريين في الدولة، ووفقا لوزارة الوحدة، كما كان والده محررًا في وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي الوكالة الرسمية للبلاد.

ودرس ري يونج هو، الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة في جامعة اللغات الأجنبية المرموقة في بيونجيانج، وتولى على مدى سنوات مناصب رفيعة تعامل خلالها مع الغرب.

وكان ري سفيرًا لكوريا الشمالية في لندن في الفترة من عام 2003 إلى عام 2007، كما تولى منصب نائب وزير الخارجية ومثل بلاده أثناء المحادثات السداسية حول برنامج بيونجيانج النووي.

كما لم يحضر التجمع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، رغم أنه حضر هذا الاجتماع رفيع المستوى في نيويورك لمدة ثلاث سنوات من عام 2016 إلى عام 2018.