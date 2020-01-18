كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 18/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تحذيرات من انزلاق الاقتصاد العالمي إلى كساد كبير آخر

وصفت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الاحتمال المخيف بتكرار الكساد العظيم، في ضوء عدم المساواة وعدم الاستقرار المالي اليوم. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني

اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني، اليوم السبت، وسط بيروت، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية". أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران ترسل تسجيلات رحلة الطائرة المحطمة إلى أوكرانيا

أعلنت السلطات في لإيران، إنه سيتم إرسال تسجيلات الطيران لطائرة الخطوط الجوية الأوكرانية بوينج التي أسقطها الجيش الإيراني بطريق الخطأ بعد الإقلاع من مطار طهران الدولي إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم، اليوم السبت.

Advertisements