جيش الاحتلال يعتقل فلسطيني بزعم طعن مستوطن إسرائيلي

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت فلسطينياً زعما لطعنه مستوطناً إسرائيلياً، ونقل المستوطن إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون معرفة مدى حالته.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان له، اليوم السبت، أنه تم اعتقال الفلسطيني المنفذ لعملية الطعن دون الكشف عن هويته.

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وتشهد منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين، وهو ما يقابل بعمليات طعن ودهس.

وصباح السبت، اعتقلت سلطات الاحتلال فلسطينية في منطقة "باب العامود" أمام إحدى بوابات البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بزعم قيامها بتنفيذ عملية طعن.

وقال شهود عيان، إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على السيدة الفلسطينية بالضرب وألقوها أرضاً قبل اعتقالها ونقلها إلى أحد مراكز التحقيق.