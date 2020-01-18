كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام المحتجون برشق قوات الأمن بالحجارة في محيط مجلس النواب في بيروت، وفي المقابل استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين.
ونفذ عشرات المتظاهرين، أمس (الجمعة)، اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي في منطقة "الحمراء" بالعاصمة بيروت، رفضا للسياسة المصرفية.
وتوترت الأجواء بين قوى الأمن اللبناني والمتظاهرين عقب قيام الأخيرين بإلقاء قنبلة "مولوتوف" حارقة باتجاه حائط المصرف المركزي، ورشق بالحجارة وإزاحة السياج الشائك.
وتستمر التظاهرات والاعتصامات وقطع الطرقات في لبنان في ظل انتكاسة جديدة بجهود تشكيل الحكومة، ورفضا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.