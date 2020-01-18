كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تدافع عن حقها في إثارة قضية كشمير في مجلس الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بكين تسعى إلى مراجعة وضع كشمير في مجلس لأنها حريصة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وأن تنهي باكستان والهند توتراتهما المستمرة منذ شهور.

وحسب وكالة "سبوتنيك"، دافعت الصين عن قرارها بالمثول أمام مجلس الأمن الدولي للحصول على مراجعة ثالثة غير رسمية للنزاع العنيف بين باكستان والهند حول كشمير هذا الشهر. وقد سعت في وقت سابق إلى استعراضات مماثلة في أغسطس وديسمبر 2019.

صرح جينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لوسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام من الهند، يوم الجمعة، أن الصين تريد من كل من إسلام أباد ونيودلهي العودة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة جميع القضايا التي يوجد بينهما نزاع، وممارسة ضبط النفس على الحدود التي تفصل بين بلديهما وكذلك في الاتصالات واتخاذ خطوات لاستعادة الحياة الطبيعية في جنوب آسيا.

وقال "شوانج"، إن بكين حريصة على الانخراط بشكل بناء مع الهند وباكستان بدافع حسن النية، مضيفًا، أن أي حل لنزاع كشمير يجب أن يتم وفقًا لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الثنائية ذات الصلة.

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وأضاف، أن أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا عن مخاوفهم بشأن الوضع السائد في جامو وكشمير خلال اجتماعهم في 15 يناير في نيويورك ودعوا كل من الهند وباكستان إلى تسوية القضية السياسية سلميا وبضبط النفس.

وأوضح "شوانج" أن موقف الصين من قضية كشمير ثابت وواضح، مؤكدًا، أن هذه القضية هي نزاع بقي من التاريخ ويجب حلها بشكل صحيح في أعقاب ميثاق الأمم المتحدة، من خلال القرارات ذات الصلة"، مضيفًا، أن كلا من إسلام أباد ونيودلهي بحاجة إلى احترام القانون الدولي لضمان تسوية مناسبة.

في يوم الأربعاء، تقدمت الصين بطلب لإجراء مناقشة غير رسمية حول قضية كشمير في مجلس الأمن الدولي بالنيابة عن باكستان "الحليف في جميع الأحوال". ضغطت غالبية أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الصين من أجل "اجتماعات مغلقة لمجلس الأمن" حول كشمير في أغسطس وديسمبر 2019، لكن الدول الأربع الأخرى التي تملك حق النقض (الفيتو) هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا، لكنهم أحبطوا. رفضت نداء بكين قائلة إنه من أجل الهند وباكستان تُحل القضية بشكل ثنائي.

اعترضت الصين باستمرار على قرار نيودلهي تغيير الهوية الجغرافية لجامو وكشمير من خلال قانون برلماني وتقسيم الدولة السابقة إلى منطقتين - جامو وكشمير ولداخ - لتديرها الحكومة الهندية.

تشعر الصين أن نيودلهي قد تنوي استعادة حقها في منطقة أكساي تشين غير المضيافة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 37244 كيلومتر مربع، والتي سيطرت عليها منذ نهاية الحرب الصينية الهندية عام 1962. أعلنت بكين أن أكساي تشين جزء من منطقتي شينجيانج والتبت المتمتعتين بالحكم الذاتي، بينما تقول نيودلهي، إنها تشكل الجزء الشرقي - الأكثر من إقليم لداخ.